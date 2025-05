MUR: PNRR-Scuola, misure per alloggi e assunzione ricercatori

Un fondo da 150 mln. di euro per incentivare le imprese all’assunzione di ricercatori e dottori di ricerca; un incremento di 9.5 mln. del Fondo affitti per gli studenti fuorisede, con attenzione ai più meritevoli e ai diversamente abili. Nuove opportunità contrattuali per i ricercatori, garanzia di prosecuzione delle attuali procedure concorsuali per i professori ordinari e associati in attesa del via libero definitivo della riforma del reclutamento dei docenti universitari, già approvata in Consiglio dei Ministri, queste le principali novità contenute negli emendamenti al decreto PNRR-Scuola approvati in Commissione al Senato di competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca.

150 mln. per assunzione ricercatori in imprese

Si rafforzano gli incentivi per l’assunzione stabile di ricercatori e dottori di ricerca attraverso un credito d’imposta maggiorato di 10.000 euro esteso a tutte le imprese e senza limiti numerici di assunzione per azienda. La misura è finanziata con un Fondo da 150 mln. di euro, l’obiettivo è creare fino a 15.000 posti di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato e favorire l’innovazione di aziende e imprese.

Caro-affitti: +9,5 mln. per il fondo alloggi

È incrementata di 9,5 mln. di euro la dotazione del Fondo affitti per gli studenti fuori sede, le risorse sono destinate a sostenere i ragazzi con un ISEE sotto i 20.000 euro che non godono di altri contributi pubblici per l’alloggio. Cambiano anche i criteri di accesso per valorizzare il merito ed evitare le inefficienze registrate degli anni passati: per accedere al beneficio, lo studente non deve aver accumulato più di 1 anno di fuori corso inoltre viene introdotta una clausola di salvaguardia per gli universitari con disabilità e potenziate le azioni di prevenzione contro gli abusi, si tratta di misure che rafforzano gli obiettivi di contrasto al caro-affitti e di sviluppo dell’housing universitario adottate in questi anni dal Ministro Anna Maria Bernini.

Nuove e più flessibili figure contrattuali per rafforzare la ricerca

Per rispondere alle esigenze della comunità scientifica e superare i limiti del contratto di ricerca sono introdotte 2 nuove figure contrattuali: gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca. Si tratta di figure che affiancano i contratti di ricerca e consentono agli enti, alle università e alle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) di disporre di strumenti flessibili per proseguire e rafforzare l’attività di ricerca. Un’opportunità in più per contrastare la fuga dei cervelli, aumentare l’attrattività degli scienziati, garantire sostenibilità e competitività alla ricerca italiana.

Una finestra-ponte per l’Abilitazione Scientifica Nazionale

In attesa che si completi l’iter di riforma del reclutamento docenti approvata nello scorso Consiglio dei Ministri e per dare garanzia di continuità alle procedure concorsuali in corso per la chiamata a professore ordinario e associato, si prevede una finestra-ponte del procedimento per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Nello specifico si prevede un 6° quadrimestre, estendendo di 4 mesi la finestra dell’ASN 2023-2025, in questo modo si consente al sistema universitario di aggiornare i criteri di valutazione legati ai nuovi Gruppi disciplinari.

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca