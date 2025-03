In GU Serie Generale n. 58 dell’11 marzo 2025 il Decreto 14 febbraio 2025 del Ministero delle Imprese e del made in Italy in merito a “Modifiche all’allegato 12-bis al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)“.

Il provvedimento contiene l’allegato 12-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 nella nuova formulazione e le relative istanze collegate al suddetto articolo tra le quali anche il MODELLO D – Segnalazione certificata di inizio attività (artt. 44, co. 3 e 45, co. 1), il MODELLO H – Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane (art. 49, co.1)ed il MODELLO I – Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree extraurbane (art. 49, co.1).ù

Fonte: Gazzetta Ufficiale