In Gazzetta è stata pubblicata la Delibera 15 maggio 2025 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile avente ad oggetto “Ministero dell’università e della ricerca – Modifica del Programma operativo «Ricerca e innovazione» complementare al PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020“.

E’ approvata la modifica del Programma operativo «Ricerca e innovazione» complementare al PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 del Ministero dell’università e della ricerca (POC), allegato alla delibera, la dotazione finanziaria del POC è incrementata per un importo pari a 122.921.976,97 euro.

Nel POC sono definite le strategie, gli obiettivi, gli assi e le azioni, nonché la governance e le modalità attuative del Programma, il piano finanziario e il cronoprogramma.

Fonte: Gazzetta Ufficiale