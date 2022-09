Modena promuove i nuovi corsi di informatica e facilitazione digitale

Il Comune promuove l’avvio di nuovi corsi di informatica e facilitazione digitale realizzati dalla collaborazione fra ANCeSCAO e la rete Net Garage; l’iniziativa sfrutta le sedi Net Garage dislocate nella città di Modena per avvicinare i meno esperti all’uso del pc, dello smartphone o del tablet. Grazie al consolidamento della collaborazione con il Comitato Anziani e Orti S. Agnese – S. Damaso la popolazione più anziana iscritta ad ANCeSCAO può trovare in questa nuova opportunità uno strumento importante per coadiuvare la trasformazione digitale del Paese.

Aperte a giovani appassionati e non solo, le 4 sedi Net Garage dislocate in città ospitano anche numerosi appuntamenti dedicati ai meno esperti e a tutti coloro che vogliono avvicinarsi per la prima volta all’utilizzo del pc; con il Comitato Anziani e Orti S. Agnese – S. Damaso si è consolidata nel tempo una collaborazione che ha favorito l’organizzazione di appuntamenti e corsi riservati alla popolazione più anziana iscritta ad ANCeSCAO.