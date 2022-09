Modena lancia FacilitiaMO, un percorso formativo per facilitatori digitali

Il Comune di Modena ha lanciato ufficialmente FacilitiaMO, un percorso di formazione destinato a facilitatori digitali che, tramite un ciclo di seminari gratuiti, potranno approfondire tematiche legate ai servizi digitali pubblici e premurarsi di diffonderle. Le competenze acquisite tramite il percorso formativo mirano a semplificare il rapporto con i servizi informatici della Pubblica Amministrazione e in particolare del Comune: fra gli argomenti affrontati vi è lo SPID e la sua attivazione, l’utilizzo dell’identità digitale, la registrazione di una PEC e come questa sia utile, l’installazione e l’uso dell’app IO, cos’è e come si utilizza il Fascicolo Sanitario Elettronico, quali sono i servizi digitali erogati e ancora i diritti e doveri online e i rischi per la privacy e la propria identità durante l’utilizzo delle risorse disponibili in rete. Ma chi sono i facilitatori digitali? Tutti coloro che, tramite la propria conoscenza, vogliano aiutare amici, colleghi e chiunque abbia necessità di impiegare i servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Come si attiva lo SPID e a quali servizi mi consente di accedere?

Perché è conveniente avere una PEC?

A cosa serve la App IO?

Quali sono i rischi per la mia privacy e per la sicurezza della mia identità informatica e digitale?

Che cos’è il Fascicolo Sanitario Elettronico?

Come funziona l’Anagrafe digitale del Comune di Modena?

Quali sono i miei diritti e doveri di lavoratore quando sono in Smart working?

Il corso mira a rispondere a queste e altre domande e si propone di approfondire e diffondere competenze e informazioni sui servizi informatici della PA attraverso la comprensione della normativa vigente e la spiegazione dei principali strumenti e piattaforme, con l’obiettivo di formare nuovi facilitatori. Il corso tratterà lo SPID, l’App IO, la firma digitale e la PEC, il Fascicolo sanitario elettronico, la tutela della Privacy e la cybersecurity, la gestione dell’Anagrafe digitale e lo Smart working.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di facilitatore digitale, gli incontri avranno inizio mercoledì 23 novembre 2022 alle 17 e si terranno ogni mercoledì alla stessa ora nell’aula H del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Via San Geminiano, 3, Modena).