Modena: al via il portale dedicato ai servizi scolastici

Scuola 10 Settembre 2025, di Redazione

Online il nuovo portale "Modena fa scuola", lo spazio digitale che raccoglie in un unico luogo le politiche, i servizi e i progetti educativi promossi dal Comune

Il Comune di Modena ha lanciato il nuovo portale Modena Fa Scuola dedicato ai servizi scolastici per semplificare e razionalizzare l’accesso alle informazioni educative; le famiglie, ma anche gli insegnanti e gli studenti, possono accedere facilmente ai servizi comunali dedicati alla scuola.

In un unico punto digitale è raccolto l’intero universo educativo comunale, dai servizi per l’infanzia 0-6 anni alle attività dei nidi e delle scuole dell’infanzia, oltre ai progetti e alla documentazione prodotta negli anni. Il sito nasce per offrire a famiglie, insegnanti e studenti un punto di accesso chiaro e aggiornato, dove trovare informazioni, documenti e iniziative legate al mondo della scuola e dell’educazione.

Al suo interno convivono le attività dell’Assessorato alle Politiche educative e Rapporti con l’Università, di Memo – Multicentro educativo Sergio Neri e di Modena Zerosei, riunite in un’unica piattaforma. 

Il nuovo sito si presenta con una veste grafica colorata, vivace e accessibile per rispecchiare l’idea di scuola come luogo aperto e inclusivo. L’uso di forme geometriche e illustrazioni stilizzate richiama il linguaggio dell’infanzia e della creatività, mentre le immagini restituiscono la concretezza delle esperienze quotidiane nei nidi e nelle scuole. 

La navigazione è semplice e intuitiva, organizzata per aree tematiche (novità, servizi, progetti, eventi, documentazione) che permettono di orientarsi facilmente e trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno. Perché un nuovo sito dedicato all’educazione? risponde l’assessore Federica Venturelli:

«Modena ha una tradizione di città pioniera nei servizi educativi che negli anni ha sperimentato modelli innovativi ed è diventata un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. Con “Modena fa scuola” raccogliamo l’eredità e la portiamo nel futuro, offrendo a famiglie, insegnanti, educatori e ragazzi uno strumento nuovo, semplice e inclusivo. Non vogliamo fermarci: continueremo a investire in progetti, linguaggi e canali che rafforzino la comunità educativa e valorizzino la scuola come esperienza condivisa di crescita.» 

Modena fa scuola non è solo un sito informativo: è uno spazio di comunità che invita a scoprire i servizi disponibili, partecipare agli eventi, consultare materiali e documenti e seguire da vicino i progetti che arricchiscono il sistema educativo modenese.

Fonte: comune di Modena

