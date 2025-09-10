Modena: al via il portale dedicato ai servizi scolastici

Il Comune di Modena ha lanciato il nuovo portale Modena Fa Scuola dedicato ai servizi scolastici per semplificare e razionalizzare l’accesso alle informazioni educative; le famiglie, ma anche gli insegnanti e gli studenti, possono accedere facilmente ai servizi comunali dedicati alla scuola.

In un unico punto digitale è raccolto l’intero universo educativo comunale, dai servizi per l’infanzia 0-6 anni alle attività dei nidi e delle scuole dell’infanzia, oltre ai progetti e alla documentazione prodotta negli anni. Il sito nasce per offrire a famiglie, insegnanti e studenti un punto di accesso chiaro e aggiornato, dove trovare informazioni, documenti e iniziative legate al mondo della scuola e dell’educazione.

Al suo interno convivono le attività dell’Assessorato alle Politiche educative e Rapporti con l’Università, di Memo – Multicentro educativo Sergio Neri e di Modena Zerosei, riunite in un’unica piattaforma.

Il nuovo sito si presenta con una veste grafica colorata, vivace e accessibile per rispecchiare l’idea di scuola come luogo aperto e inclusivo. L’uso di forme geometriche e illustrazioni stilizzate richiama il linguaggio dell’infanzia e della creatività, mentre le immagini restituiscono la concretezza delle esperienze quotidiane nei nidi e nelle scuole.

La navigazione è semplice e intuitiva, organizzata per aree tematiche (novità, servizi, progetti, eventi, documentazione) che permettono di orientarsi facilmente e trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno. Perché un nuovo sito dedicato all’educazione? risponde l’assessore Federica Venturelli:

«Modena ha una tradizione di città pioniera nei servizi educativi che negli anni ha sperimentato modelli innovativi ed è diventata un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. Con “Modena fa scuola” raccogliamo l’eredità e la portiamo nel futuro, offrendo a famiglie, insegnanti, educatori e ragazzi uno strumento nuovo, semplice e inclusivo. Non vogliamo fermarci: continueremo a investire in progetti, linguaggi e canali che rafforzino la comunità educativa e valorizzino la scuola come esperienza condivisa di crescita.»

Modena fa scuola non è solo un sito informativo: è uno spazio di comunità che invita a scoprire i servizi disponibili, partecipare agli eventi, consultare materiali e documenti e seguire da vicino i progetti che arricchiscono il sistema educativo modenese.

Fonte: comune di Modena