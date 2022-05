Miur, webinar sugli avvisi per la digitalizzazione delle scuole

Si svolgerà oggi, mercoledì 18 maggio, alle ore 15.00, il webinar organizzato da Ministero dell’Istruzione e Dipartimento per la trasformazione digitale per presentare ai dirigenti e al personale “Scuola digitale 2022-2026”, il programma complessivo d’interventi finalizzati a innovare l’infrastruttura digitale delle scuole, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Quali strumenti sono previsti per rendere la scuola più digitale, vicina alle famiglie, a studentesse e studenti e al personale? Come aderire agli avvisi emanati per migliorare siti web, mettere in sicurezza i dati, lavorare su cloud? Questi alcuni dei temi al centro dell’incontro che sarà l’occasione per approfondire il contenuto degli avvisi di finanziamento “Abilitazione al cloud per le PA Locali” ed “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” dedicati alle Scuole, pubblicati su PA digitale 2026. Il webinar potrà essere seguito sul canale YouTube del Ministero dove rimarrà a disposizione delle scuole anche successivamente.

Il link per la diretta: https://www.youtube.com/watch?v=_8n_HFwWfi8

