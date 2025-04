MIUR: 50 milioni di euro per richiamare giovani ricercatori dall’estero

Un Avviso da 50 milioni di euro per potenziare l’attrattività del sistema accademico e della ricerca italiano per i ricercatori che operano presso università ed enti di ricerca esteri.

È stato pubblicato l’avviso per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori vincitori dei bandi ERC Starting Grants o ERC Consolidator Grants fuori dall’Italia (i programmi di ricerca finanziati dall’European Research Council, destinati a ricercatori di eccellenza di ogni età e nazionalità che intendono svolgere attività di ricerca di frontiera negli Stati membri dell’UE o nei Paesi associati).

L’Avviso mira ad attrarre ricercatori italiani e stranieri impegnati fuori dall’Italia, ma interessati a tornare, o a trasferirsi, nel nostro Paese. Ogni proposta progettuale potrà ricevere un contributo max di 1 milione di euro e i progetti presentati potranno avere una durata max di 36 mesi. Una quota pari al 40% dello stanziamento sarà destinata specificamente ai progetti di ricerca nelle regioni del Mezzogiorno, l’Avviso dà attuazione alla Misura PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” – Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori”.

Le risorse sono rivolte a giovani ricercatori vincitori di 1 dei 2 finanziamenti europei – ERC Starting Grants o ERC Consolidator Grants – che stiano svolgendo l’attività di ricerca fuori dal nostro Paese, oppure che abbiano già concluso il progetto in una Host Institution estera (università o centro di ricerca).

Per i vincitori dell’ERC Starting Grants è richiesta una esperienza post-dottorato e un curriculum promettente con una anzianità di 2 anni e di non oltre i 7. Il Consolidator è invece pensato per ricercatori con una esperienza post-dottorato dai 7 ai 12 anni e che abbiano già dimostrato indipendenza e maturità scientifica.

Le domande di partecipazione devono essere presentate in lingua inglese per il tramite della piattaforma (https://www.gea.mur.gov.it) a partire dalle ore 12 del 15 aprile 2025. La finestra temporale per la ricezione delle domande a sportello resterà aperta fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione e comunque non oltre le ore 12 del 4 giugno 2025. L’Avviso:

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-72-del-07-04-2025

Fonte: MIUR