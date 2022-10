Per quanto riguarda il primo Avviso dedicato alla Piattaforma Notifiche Digitali, grazie alle nuove risorse messe a disposizione, il totale della dotazione finanziaria sale a 130 milioni di euro. L’Avviso permette per integrare due tipologie di servizi: uno obbligatorio, per la notifiche di violazione del codice della strada, e uno a libera scelta tra sei tipologie di atti: riscossione Tributi, riscossione entrate patrimoniali, sollecito pagamento servizi scolastici, comunicazioni relative ad ufficio anagrafe, ordinanze comunali, comunicazioni relative a riscossioni coattive e ingiunzioni fiscali.

È possibile candidare il proprio Comune fino al prossimo 11 novembre, salvo esaurimento risorse.