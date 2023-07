MIT: approvazione elenco istanze per l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

In GU Serie Generale n. 161 del 12 luglio 2023 si da notizia che sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it (Amministrazione trasparente) sono stati pubblicati il decreto direttoriale n. 97 del 31 maggio 2023 (registrato all’UCB il 7 giugno 2023 n. 1566 e alla Corte dei conti il 22 giugno 2023 n. 2105) e il decreto dipartimentale n. 120 del 12 giugno 2023 (registrato all’UCB il 20 giugno 2023, n. 1579 e alla Corte dei conti il 22 giugno 2023, n. 2103), rispettivamente di approvazione e di integrazione/rettifica dell’elenco delle istanze ritenute ammissibili, per l’accesso al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», inoltrate dalle stazioni appaltanti nella I finestra temporale dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023.

Fonte: Gazzetta Ufficiale