Ministro Stefani: 122 milioni per migliorare assegno unico

“Nel dl semplificazioni fiscali, oggi in Cdm per l’approvazione, portiamo una soluzione per migliorare l’impianto dell’assegno unico. Previsti incrementi e maggiorazioni compensative per nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità, mediante l’utilizzo del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità per il 2022.

Secondo le stime, tali risorse possono effettivamente aiutare numerose famiglie, riconoscendo l’importo base dell’assegno anche a chi ha figli maggiorenni, ipotizzando una platea di circa 90 mila figli maggiorenni con disabilità interessati dagli incrementi nell’assegno e portando maggiorazioni fino a 120 euro per circa 37 mila nuclei che hanno almeno un figlio con disabilità, per un costo totale pari a 122 milioni di euro”.

Lo dichiara in una nota il ministro per le Disabilità, Erika Stefani.

Fonte: Ministero per le Disabilità