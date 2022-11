Ministero delle Imprese e del Made in Italy: modalità e termini delle agevolazioni nell’ambito degli accordi per l’innovazione

In GU Serie Generale n.273 del 22-11-2022 è stato comunicato che con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 novembre 2022 è stata disposta l’apertura del secondo dei due sportelli agevolativi previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37, e sono stati definiti le modalita’ e i termini per la presentazione delle relative domande di accesso alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale realizzati nell’ambito degli accordi per l’innovazione nonché di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro per la ricerca e l’innovazione «Orizzonte Europa».

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 14 novembre 2022 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Fonte: Gazzetta ufficiale