MIMIT: dalla “Casa delle Tecnologie di Torino” parte la prima tappa di Innovation Roadshow

Lunedì 13 febbraio a Torino, in anteprima nazionale, si terrà la prima tappa del roadshow per promuovere i servizi e gli incentivi nazionali a sostegno delle imprese innovative, finanziato dal fondo europeo React EU per sostenere la crescita.

L’evento, organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia e Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) di Torino, sarà il primo di un ciclo di incontri che vedrà nel corso del 2023 altri appuntamenti nelle città di Bari, L’Aquila, Matera, Prato e Roma, sedi di CTE.

Durante l’evento si aprirà lo sportello di orientamento per i servizi e i finanziamenti disponibili e più idonei al proprio progetto imprenditoriale (dagli incentivi per le startup innovative a quelli rivolti alle PMI, dai finanziamenti a impatto sociale a quelli per il digitale).

Gli sportelli saranno aperti in tutte le CTE e potranno fornire maggiori approfondimenti o servizi di accompagnamento alla presentazione delle domande di finanziamento alle imprese.

Il programma della “Casa delle Tecnologie Emergenti”, finanziato dal MIMIT, ha come obiettivi la realizzazione di progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, basati sull’utilizzo delle tecnologie emergenti, quali Blockchain, Intelligenza Artificiale (AI), Internet delle cose (IoT) capaci di sostenere la creazione di startup e le esigenze delle imprese.

Il Ministero, inoltre, con il bando 2022 e lo stanziamento di 80 milioni di euro, ha ammesso le città di Bologna, Napoli, Taranto, Genova, Pesaro, Cagliari e Campobasso al finanziamento dei progetti delle nuove Case delle Tecnologie Emergenti per sostenere la competitività dei territori.

Fonte: MIMIT