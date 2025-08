Mimit, Circolare direttoriale 29 luglio 2025: iscrizione e mantenimento dello status di startup innovativa

Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato una circolare che fornisce indicazioni e chiarimenti in relazione all’iscrizione e al mantenimento dello status di startup innovativa (Legge n. 193 del 16 dicembre 2024).

La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana.

Il D.L. 179/2012,così come modificato dalla Legge annuale concorrenza 193/2024, ha introdotto alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita (nascita, crescita, maturità). Con questo pacchetto, oltre a sviluppare un ecosistema dell’innovazione dinamico e competitivo, creare nuove opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, si vuole promuovere una strategia di crescita sostenibile.

Le imprese in possesso dei requisiti possono accedere allo status di startup innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e godere delle agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia.

Per maggiori informazioni vai alla sezione dedicata alle startup innovative

Fonte: MIMIT