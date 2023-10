Milano: rigenerazione urbana, aperto il forum per una città equa, prossima, bella e sostenibile

Parte oggi, il “Forum della Rigenerazione urbana – per una città equa, prossima, bella e sostenibile”, dedicato alla revisione del Piano di Governo del Territorio con incontri, talk e dibattiti in diversi luoghi della città.



Il 18 l’appuntamento è al Mudec di via Tortona 56: alle 14 l’Assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi apre i lavori, poi si parla di ‘Cittàequa’, per indagare la relazione tra le norme del PGT e la possibilità di case a prezzi accessibili. Intervengono l’assessore alla Casa Pierfrancesco Maran, Elena Corsi del Centro Studi PIM, Simona Colucci ricercatrice di Codici, agenzia di ricerca sociale, Federica Verona consigliera CCL (Consorzio Cooperative Lavoratori) e fondatrice di Super, Barbara Morandi, attivista di Tende in piazza.



A seguire (ore 16-18), il tema sarà la ‘Cittàbella’ con una domanda che interrogherà tutti i presenti, dall’assessore Tommaso Sacchi, a Massimiliano Tonelli, direttore di Artribune e docente alle Università Iulm e Luiss, alla storica dell’Università degli Studi Milano Bicocca Barbara Bracco: ‘Oltre l’estetica, che cosa rende bella una città?”.

Per chiudere (ore 18.30-20), ‘Città a confronto: Roma, Napoli, Torino, Milano’. Dialogo tra l’assessore Tancredi e i suoi omologhi Laura Lieto, anche vicesindaco di Napoli, Maurizio Veloccia di Roma, Paolo Mazzoleni di Torino. Modera Paolo Bovio, managing editor di Will Media.

Qui il programma completo

Fonte: comune di Milano