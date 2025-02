Milano: la 2 giorni del Festival internazionale sull’Intelligenza Artificiale

Il Festival internazionale sull’Intelligenza Artificiale alla 2° edizione, accoglierà a Milano il 26 e 27 febbraio 160 esperti di fama mondiale tra incontri in Sala Plenaria e 14 Sale Formative, 50 tra sponsor ed espositori e aziende, istituzioni e startup che stanno innovando l’imprenditoria con l’AI. Focus della 2° edizione, patrocinata dal Comune e presentata in conferenza stampa, sarà l’integrazione dell’AI nei processi aziendali, lavorativi e sociali, mettendo in luce opportunità e sfide che richiedono strategie condivise sul piano europeo e globale.



In un momento storico in cui l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando settori strategici come manifattura, sanità, finanza e mobilità, AI Festival, organizzato da WMF – We Make Future e Search On Media Group, offrirà un’occasione di confronto sui trend emergenti e le applicazioni industriali. Grazie al contributo di esperti dal mondo tech, accademico, istituzionale e imprenditoriale, il dibattito rafforzerà la leadership tecnologica europea, accelerando gli investimenti in ricerca e sviluppo e promuovendo un ecosistema favorevole all’innovazione, per garantire crescita e competitività dell’economia digitale globale.

Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, ha affermato: “In un momento in cui l’impatto dell’Intelligenza Artificiale si sta imponendo nel modo di vivere e nell’agenda delle istituzioni, sia internazionali sia locali, un impegno condiviso tra pubblico e privato a tutti i livelli di governance può rendere le applicazioni di AI un pivot di sviluppo e di opportunità per tutti, non un fattore di disuguaglianza e divari economici, sociali e culturali. Con l’AI Festival, Milano ospita una opportunità per condividere strumenti e strategie e modelli inclusivi, una responsabilità comune, nel rendere l’IA una leva di crescita inclusiva”.



La Sala Plenaria sarà il centro dell’AI Festival, ospitando per 2 giorni keynote e interventi di esperti internazionali, rappresentanti delle istituzioni e aziende leader del settore, tra cui OpenAI, IBM, Microsoft, Oracle, Intel, Lenovo, IIT – Istituto Italiano di Tecnologia e Human-Centered AI della Stanford University, sul palco si discuterà l’importanza di sviluppare una strategia che distingua l’Italia e l’Europa dai colossi high-tech, così da consolidare la competitività dei territori. Al centro del dibattito la governance dell’intelligenza artificiale, le nuove frontiere tecnologiche e il ruolo dell’AI nello sviluppo economico, territoriale e delle imprese, con una prospettiva orientata a un futuro inclusivo e sostenibile. Sul palco principale, Bruno Frattasi, Direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, approfondirà il tema dell’impatto delle nuove tecnologie sulla sicurezza nazionale, mentre la Vicepresidente della Camera dei Deputati Anna Ascani interverrà con “La sfida dell’IA, Europa protagonista”, un intervento che metterà in luce il ruolo fondamentale dell’Europa nello sviluppo dell’IA.

La pluralità dei temi trattati garantirà una visione completa sull’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, coprendo aspetti che spaziano dalla governance, alla ricerca e all’educazione, passando per la salute e la sicurezza, con attenzione alle implicazioni etiche e democratiche.

Saranno 14 le sale tematiche, oltre alla Plenaria, che compongono il programma formativo dell’evento che, partendo dal tema “Integrating AI”, forniranno approfondimenti strategici e tecnici sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei diversi settori e sulle diverse professionalità. I partecipanti potranno esplorare a temi chiave come Marketing Transformation, Business AI, Data Analytics, E-commerce, Coding, Content e AI Solutions, con focus su applicazioni concrete e innovazioni nel settore, ampio spazio sarà dedicato alle implicazioni etiche e sociali, con dibattiti su AI e democrazia, giornalismo, creatività e governance. Il programma offre anche 8 percorsi formativi, in cui esperti del settore approfondiranno aspetti concreti dell’integrazione di servizi AI in ambito aziendale.

Annunciate in conferenza stampa le 6 startup finaliste della Call AI 4 Future, la competizione internazionale lanciata al CES di Las Vegas, che ha ricevuto 1.000 candidature da tutto il mondo, le startup selezionate, che puntano a soluzioni innovative in ambito AI, avranno l’opportunità di presentare i loro progetti a una giuria di esperti e investitori presente ad AI Festival. Un focus sarà riservato alle impact-driven initiatives, con un panel incentrato su strategie concrete per l’adozione responsabile ed efficace dell’AI.

AI Festival proporrà un’area espositiva dedicata all’innovazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale, creando un’opportunità di incontro, connessione e business tra le aziende in cerca di soluzioni e quelle che sviluppano tecnologie AI, con 50 tra aziende e startup del settore, l’Area Espositiva offrirà spazi e palchi per scoprire le soluzioni AI più avanzate, i tool e i software più innovativi, in area espositiva sarà possibile vivere esperienze in VR, toccare prototipi tecnologici e robotica con applicazioni AI e scoprire i progetti innovativi di startup AI Based. Inoltre, l’AI Job Placement organizzato da WMF, il servizio di recruiting gratuito per tutti i partecipanti, offrirà la possibilità di organizzare colloqui di lavoro negli spazi di AI Festival.

Fonte: comune di Milano