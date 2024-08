Migrazione piattaforma Regis nel nuovo Piano “Investimenti bilancio dello Stato” degli interventi relativi a “Medie opere” e “Piccole opere”

Con Comunicato del 28 agosto il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) informa che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all’approvazione della revisione del PNRR italiano, è risultato necessario creare su Regis un nuovo Piano denominato “Investimenti Bilancio dello Stato”, articolato in 8 Missioni, 25 Componenti, 6 Interventi (Misure) e 11 sub-Interventi (sub-Misure), nel quale verranno fatte confluire tutte le Misure contenenti Progetti finanziati con risorse nazionali.

Si comunica che nei prossimi week-end 31 Agosto – 1 Settembre e 7 Settembre – 8 Settembre sarà effettuata la migrazione nel nuovo Piano “Investimenti bilancio dello Stato” degli interventi relativi a “Medie opere” di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 e “Piccole opere” di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019, secondo la seguente articolazione e calendario:

Data Migrazione: 31 Agosto – 1 Settembre

Progetti attualmente censiti sotto la PRATT n.1000000036

Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.1 “Piccole opere annualità 2020”

Progetti attualmente censiti sotto la PRATT n.1000000037

Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.2 “Piccole opere annualità 2021”

Progetti attualmente censiti sotto la PRATT n.1000000034

Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.2.1 “Medie opere annualità 2021”

Progetti attualmente censiti sotto la PRATT n.1000000035

Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.2.2 “Medie opere Scorrimento graduatoria”

Progetti attualmente censiti sotto la PRATT n.1000000489

Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.2.3 “Medie opere Riassegnazione”

Progetti attualmente censiti sotto la PRATT n.1000000506

Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.2.4 “Medie opere annualità 2023-2024-2025”

Data Migrazione: 7 Settembre – 8 Settembre

Progetti attualmente censiti sotto la PRATT n.1000000282

Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.3 “Piccole opere annualità 2022-2023-2024”

La migrazione non comporta modifiche o aggiornamenti delle attuali funzionalità del sistema ReGiS.

Durante il periodo di migrazione il sistema Regis sarà operativo e disponibile all’utenza (non sono previsti disservizi). Tuttavia, al fine di garantire il corretto aggiornamento della piattaforma, saranno inibite le funzionalità di modifica per PRATT/Convenzioni/Progetti, interessati dall’intervento di migrazione.

Fonte: DAIT