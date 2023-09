Microsoft lancia AI L.A.B.

Si chiama AI L.A.B. ed è l’iniziativa di Microsoft per promuovere le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale a professionisti, studenti e aziende. L’intelligenza artificiale generativa può produrre un significativo aumento del PIL italiano: secondo alcune stime l’impatto potrebbe misurarsi fino al 18% come incremento soprattutto nell’ambito finanziario, manifatturiero e sanitario.

Del resto circa il 70% delle aziende che hanno sperimentato soluzioni che sfruttano l’intelligenza artificiale confermano miglioramenti in termini di produttività, nel reperimento di informazioni e nell’efficientamento di processi.

AI L.A.B. intende proporre alle aziende dei percorsi di valutazione per poi avviare lo sviluppo congiunto e l’implementazione delle migliori soluzioni di intelligenza artificiale generativa anche tramite la rete di partner di Microsoft che raccoglie aziende come Accenture, AGIC Group, Almawave, CapGemini, Engineering, EY, Jakala, Reply e molte altre, inoltre, grazie ad una collaborazione con ELIS, H-FARM e Talent Garden, Microsoft punta sullo sviluppo di percorsi di formazione per i professionisti e collaborazioni con diverse università per diffondere un approccio multidisciplinare all’intelligenza artificiale generativa includendola anche nei corsi di laurea.

Fonte: Microsoft Italia