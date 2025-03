Microsoft annuncia la chiusura di Skype

Skype cesserà la sua esistenza il 5 maggio: è questo l’annuncio di Microsoft che ha deciso di ritirare dal mercato la celebre applicazione che ha fatto la storia delle comunicazioni audio e video online.

La piattaforma di Skype sarà assorbita da Teams che nel corso del tempo è risultata più adatta alle sfide del mercato dal momento che gli utenti possono già utilizzare molte delle medesime funzionalità che si utilizzano in Skype come chiamate individuali e di gruppo, messaggistica e condivisione di file non sottovalutando il fatto che già oggi Teams offre funzionalità avanzate come l’organizzazione di riunioni, la gestione dei calendari e la creazione e l’adesione a community gratuite.

Durante il periodo di transizione che porterà alla chiusura di Skype, Microsoft darà la possibilità agli utenti di passare gratuitamente a Teams usando le credenziali Skype oppure di esportare i propri dati incluse chat, contatti e cronologia delle chiamate.

Fonte: Microsoft