MiC: pubblicata la ripartizione territoriale del Bando per le scuole con 2,6 mln. per progetti sul cinema

Il Ministero della Cultura, attraverso la Direzione Generale Cinema, ha pubblicato la graduatoria del Bando Scuole 2025, destinando 2,6 mln. a progetti educativi sul linguaggio cinematografico e audiovisivo. I fondi sono indirizzati specificamente a bambini della scuola dell’infanzia e della primaria.

L’iniziativa finanzia 70 progetti in 14 regioni, con l’obiettivo di utilizzare il cinema sia come strumento di apprendimento che come oggetto di studio, l’84% dei progetti selezionati proviene da istituzioni scolastiche statali, mentre il 16% da scuole paritarie.

La ripartizione territoriale dei fondi vede una netta prevalenza di alcune regioni, seguite da un’ampia distribuzione sul territorio nazionale:

Regione Progetti Finanziati Fondo Assegnato (€) Campania 13 465.435 Toscana 12 412.166 Piemonte 9 334.819 Lazio 9 329.785 Emilia-Romagna 5 213.125 Sicilia 5 192.455 Umbria 4 167.450

Tra le regioni che hanno ricevuto contributi figurano anche Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e Veneto.

L’iniziativa punta sull’allargamento della platea: pur essendo il 40% delle scuole capofila già beneficiarie in passato del “Piano Nazionale Cinema per la Scuola”, ben il 64% dei progetti coinvolge nuovi plessi che non avevano svolto attività nell’ambito del Piano.

L’impatto atteso sui beneficiari è significativo: i progetti sostenuti coinvolgono, in media, 65 docenti e 450 studenti ciascuno. Un dato rilevante è che l’80% delle iniziative prevede la collaborazione con un OEV (Operatore Esperto di Educazione Visiva a Scuola). In tutti i 70 progetti finanziati è prevista, come attività centrale, la realizzazione di opere audiovisive nell’ambito delle attività didattiche e laboratoriali. Allegati: Il link al portale “Cinema e immagini per la scuola” – QUI IL FILE CON TUTTI I DATI PER SINGOLA SCUOLA

Fonte: Ministero della cultura