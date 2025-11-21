MiC: pubblicata la ripartizione territoriale del Bando per le scuole con 2,6 mln. per progetti sul cinema

Scuola 21 Novembre 2025, di Redazione

2,6 mln. di euro per 70 progetti in 14 regioni, il 64% delle iniziative coinvolge nuovi plessi per approfondire il linguaggio audiovisivo, Campania e Toscana in testa ai finanziamenti

Articoli correlati
Scuola

Cento lancia “Reti Sicure”, 3 incontri per gestire la tecnologia e il digitale in famiglia

Scuola

Pubblicato l’elenco definitivo dei comuni ammessi ai finanziamenti per attività educative e ricreative

Scuola

ComeTE: il nuovo programma per bambini e adolescenti contro la povertà educativa

Scuola

Al via la settima edizione de “Il Censimento permanente sui banchi di scuola”

Scuola

Una guida per aiutare adulti e genitori a riconoscere e fermare bullismo e cyberbullismo

Il Ministero della Cultura, attraverso la Direzione Generale Cinema, ha pubblicato la graduatoria del Bando Scuole 2025, destinando 2,6 mln. a progetti educativi sul linguaggio cinematografico e audiovisivo. I fondi sono indirizzati specificamente a bambini della scuola dell’infanzia e della primaria.

L’iniziativa finanzia 70 progetti in 14 regioni, con l’obiettivo di utilizzare il cinema sia come strumento di apprendimento che come oggetto di studio, l’84% dei progetti selezionati proviene da istituzioni scolastiche statali, mentre il 16% da scuole paritarie.

La ripartizione territoriale dei fondi vede una netta prevalenza di alcune regioni, seguite da un’ampia distribuzione sul territorio nazionale:

RegioneProgetti FinanziatiFondo Assegnato (€)
Campania13465.435
Toscana12412.166
Piemonte9334.819
Lazio9329.785
Emilia-Romagna5213.125
Sicilia5192.455
Umbria4167.450

Tra le regioni che hanno ricevuto contributi figurano anche Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e Veneto.

L’iniziativa punta sull’allargamento della platea: pur essendo il 40% delle scuole capofila già beneficiarie in passato del “Piano Nazionale Cinema per la Scuola”, ben il 64% dei progetti coinvolge nuovi plessi che non avevano svolto attività nell’ambito del Piano.

L’impatto atteso sui beneficiari è significativo: i progetti sostenuti coinvolgono, in media, 65 docenti e 450 studenti ciascuno. Un dato rilevante è che l’80% delle iniziative prevede la collaborazione con un OEV (Operatore Esperto di Educazione Visiva a Scuola). In tutti i 70 progetti finanziati è prevista, come attività centrale, la realizzazione di opere audiovisive nell’ambito delle attività didattiche e laboratoriali. Allegati: Il link al portale “Cinema e immagini per la scuola”QUI IL FILE CON TUTTI I DATI PER SINGOLA SCUOLA 

Fonte: Ministero della cultura

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica