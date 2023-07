Meta Verified arriva in Italia

Meta Verified, l’opzione a pagamento che garantisce la verifica del proprio account su Facebook e Instagram, sbarca in Italia.

Similarmente a quanto accade su Twitter, questa funzione, già presente a livello mondiale dallo scorso febbraio, permette di aumentare l’autenticità e la sicurezza in tutti i servizi erogati da Meta garantendo agli utenti sottoscrittori un badge di verifica che conferma l’autenticità del profilo e stabilisce che l’account è stato verificato con un documento d’identità.

Si tratta di una funzione utile alla salvaguardia dai furti d’identità soprattutto per quelle persone con un pubblico online in crescita: la sottoscrizione mensile è disponibile tramite Instagram e Facebook a 13,99 euro via web e a 16,99 via mobile con un rilascio graduale in tutto il Paese.

Chiunque voglia certificare il proprio account potrà farlo e non è escluso vengano sviluppati nuovi servizi più funzionali per il pubblico pagante.

Fonte: Metaverso