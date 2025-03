Meta AI arriva in Italia

Meta AI è ora disponibile in Italia e in Europa attraverso le piattaforme social, inizialmente l’intelligenza artificiale di Meta fungerà solo come chatbot AI in 41 Paesi europei, inclusi quelli dell’Unione Europea, e in 21 territori d’oltremare con la possibilità di comunicare in 6 lingue europee.

L’approdo di Meta AI in Europa non è stato semplice per via del sistema normativo che ha portato l’azienda ad offrire una versione limitata del suo assistente, basata esclusivamente su chat testuali. Chiunque sia interessato a provare il sistema potrà porre domande, fare brainstorming e scoprire nuovi contenuti senza la possibilità di interagire con altre funzionalità avanzate, come la generazione o modifica di immagini. Si tratta del primo passo per offrire un’Intelligenza Artificiale intuitiva alle persone in Europa, iniziando con una funzione di chat intelligente in 6 lingue europee.

Già utilizzato da 700 milioni di utenti al mese, Meta AI continua a essere l’assistente leader con interazioni personalizzate che danno forma alle esperienze sociali di tutti. Da quando Meta AI è stata lanciata negli Stati Uniti nel 2023, tutti gli angoli del mondo hanno abbracciato l’accesso gratuito a un assistente intelligente e conversazionale e molte esperienze di prodotto sono state migliorate. Per rendere Meta AI accessibile a tutti, sarà lanciata gratuitamente in tutta Europa tramite le app di messaggistica che le persone già conoscono: Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. Per trovarla, basta cercare una nuova icona con cerchio blu: toccala per saperne di più e iniziare a esplorarne il potenziale.

Le conversazioni con Meta AI sono fatte per la condivisione e potrai chiamare Meta AI nelle tue chat di gruppo, a partire da WhatsApp, vedremo presto la funzionalità implementata su Messenger e Instagram Direct Messaging. Basterà digitare “@MetaAI” seguito dal prompt o dalla domanda nel gruppo di chat prescelto e attendere la risposta, che tu stia pianificando un viaggio di gruppo, facendo brainstorming di idee per la cena, risolvendo un dibattito in corso o cercando di aggiungere un po’ di divertimento alla tua chat, Meta AI diventerà il tuo assistente di turno.

Non dovrai più saltare da una scheda all’altra per trovare le informazioni o i contenuti di cui hai bisogno! Meta AI renderà facile scoprire i contenuti più pertinenti più per te con una comprensione avanzata di ciò che stai cercando, ora puoi usare Meta AI per generare risultati su una vasta gamma di contenuti, da reel o post di amici e follower. Stai pianificando una vacanza in Canada e hai bisogno di ispirazione? Digita “mostrami i contenuti di Vancouver Island” e dai il via alla tua voglia di viaggiare.

La nostra funzionalità di chat Meta AI includerà anche l’accesso alle informazioni dal web, rendendo semplice ed efficiente ottenere tutte le informazioni di cui hai bisogno in un unico posto, con contesto e conversazione aggiuntivi. Guardando al futuro, l’ ambizione è rendere i prodotti AI disponibili a tutti, abbiamo continuato ad aggiungere nuove funzioni intelligenti negli Stati Uniti, tra cui personalizzazione e memoria, nonché funzionalità creative estese come AI Studio a più mercati a livello globale e ora scopriremo come Meta AI plasmerà il futuro delle esperienze social in Europa.

Fonte: META