Messina promuove l’alfabetizzazione digitale agli over 65

La Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro” e l’Assessorato alla Cultura annunciano un Corso di Alfabetizzazione Digitale gratuito, dedicato agli adulti residenti a Messina che hanno compiuto 65 anni. L’iniziativa, realizzata con il supporto dei volontari del Servizio Civile Nazionale, mira a ridurre il divario digitale e a promuovere l’inclusione sociale nella terza età.

Il corso, intitolato “Impariamo a usare lo smartphone con facilità”, è strutturato in 4 lezioni che si terranno ogni mercoledì di ottobre, a partire dall’1° ottobre 2025, dalle ore 11 alle 12, il percorso formativo è pensato per accompagnare i partecipanti dalle basi, all’utilizzo avanzato degli strumenti digitali.

Il corso si terrà presso la Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro”, situata sul viale Boccetta, Palazzo della Cultura, al 1° piano. Per partecipare, è necessario prenotarsi entro sabato 27 settembre 2025, tramite il link https://forms.gle/G645hHPfrxLND3Xz8

I posti sono limitati ad un max di 25 partecipanti per garantire un’esperienza di apprendimento efficace e personalizzata, non è previsto il rilascio di alcun attestato di partecipazione. Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca all’indirizzo biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it o tel. al num. 0907723549.

Fonte: comune di Messina