Medie opere – indicazioni sulla corretta valorizzazione delle economie di progetto

Con comunicato del 26 febbraio 2025 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa i Comuni beneficiari dei contributi di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, legge n.145/2018, che è stato rilasciato un aggiornamento del sistema di monitoraggio ReGiS al fine di consentire il corretto censimento delle economie di progetto, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 143, della citata legge, secondo cui “(…) alla conclusione dell’opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell’ente e sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.”

Nello specifico, a conclusione dell’intervento, una volta inserito nel sistema di monitoraggio ReGiS (Cronoprogramma/Costi > Iter di progetto > fase 00314 – Collaudo), il certificato di collaudo o il CRE rilasciato dal direttore dei lavori, il Soggetto attuatore dovrà provvedere a censire le eventuali economie di progetto nella sezione “Gestione Fonti – Economie”.

Peraltro, si precisa che nell’eventualità in cui durante l’esecuzione dell’intervento il Soggetto attuatore abbia già registrato su ReGiS nella sezione «Cronoprogramma/Costi – Quadro economico» (voce 00300-Altro) delle economie derivanti dai ribassi di gara, le stesse, a conclusione dell’intervento, dovranno essere censite anche nella sezione “Gestione Fonti – Economie”.

In linea generale, inoltre, si ricorda che, in presenza del finanziamento FOI, le eventuali economie di progetto dovranno essere restituite prioritariamente al FOI, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, articolo 6 comma 6 (FOI 2022) e dal decreto ministeriale 10 febbraio 2023, articolo 11 (FOI 2023). Ai fini della rendicontazione della quota del FOI, si rinvia a quanto stabilito nella Circolare RGS n.31 del 2023 “Procedure per il trasferimento delle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 e ss.mm. ii” e nell’emanando Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Fermo quanto suindicato, il Dipartimento nel comunicato integrale fornisce di indicazioni in merito alla corretta valorizzazione della sezione “Gestione Fonti – Economie.

Fonte: DAIT