Medie Opere. Contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dal PNRR – M2C4 – Inv.2.2

Con riferimento agli Enti locali ammessi al finanziamento di cui all’articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, relativamente all’annualità 2021, ai sensi del decreto direttoriale dell’8 novembre 2021, si comunica che è stato disposto il pagamento, nella misura del 20% del contributo assegnato, a favore dei seguenti enti finanziati nei confronti dei quali non era stata ancora disposta l’erogazione: Comune di Castellucchio; Comune di San Giorgio Bigarello; Comune di Pieve Emanuele; Comune di Castelgerundo; Comune di Mairago; Comune di Lucinasco; Comune di Bertinoro; Comune di Carpaneto Piacentino; Comune di Offagna; Comune di Macerata Campania per un importo complessivo pari a euro 687.600,00.

Si comunica che, in esito alle diverse segnalazioni pervenute dagli enti locali circa le criticità finanziarie riscontrate sui finanziamenti concessi con il decreto del 23 febbraio 2021, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per il PNRR, si è stabilita la possibilità di erogare, in aggiunta alla prima quota pari al 20 per cento del contributo concesso, un’anticipazione ulteriore del 10% del citato contributo assegnato.

In particolare, relativamente all’annualità 2021 (decreto dell’8 novembre 2021) è stato disposto il pagamento nella misura del 10% del contributo concesso a favore di n.1930 Enti che hanno in precedenza ottenuto l’acconto del 20% e avviato le procedure di affidamento lavori nei termini stabiliti dalla normativa, per un importo pari ad euro 145.030.696,85.

L’importo totale erogato a fronte delle disposizioni sopra indicate, risulta essere pari ad euro 145.718.296,85.

I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

I Soggetti attuatori degli interventi finanziati, a seguito della presente erogazione, avendo ottenuto in totale un importo pari al 30 per cento del contributo assegnato, potranno procedere alla rendicontazione, sul sistema di monitoraggio e controllo “Regis”, della quota ottenuta. In esito alla verifica della citata rendicontazione verrà ricostituito l’acconto erogato e ciò consentirà all’ente di ottenere fino al 90 per cento del contributo assegnato senza alcuna necessità di anticipare risorse di cassa dal proprio bilancio.

In allegato al comunicato del Dipartimneto per fli Affari Interni e Territoriali (DAIT) il report relativo all’ Erogazione quota di acconto del contributo. Graduatoria 2021.

Fonte: DAIT