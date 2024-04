Macerata propone un percorso di alfabetizzazione digitale

Per venire incontro alle necessità dei cittadini di comprendere meglio il digitale, il Comune di Macerata promuove, presso la biblioteca comunale, un nuovo percorso di alfabetizzazione digitale dedicato alla PEC e al domicilio digitale. Martedì 9 aprile, dalle 16 alle 18 all’Auditorium della Biblioteca comunale Mozzi Borgetti, si terrà il corso di informatica “C’è posta per te versione PRO: PEC, REM e i nuovi domicili digitali”, il corso è finalizzato ad approfondire il valore della PEC/REM e del domicilio digitale, il concetto di validità giuridica riconosciuta alla PEC e il nuovo servizio di Registered Electronic Mail (REM); inoltre si scopriranno i vantaggi di avere il domicilio digitale e come eleggerlo. La partecipazione richiede una discreta conoscenza nell’uso di computer e/o cellulare, della navigazione Internet, nonché una conoscenza base degli argomenti che si tratteranno. Per partecipare al corso, gratuito, non è necessario prenotarsi basterà recarsi in biblioteca prima dell’inizio e si verrà iscritti al momento.

Il corso è svolto nell’ambito del progetto “Bussola Digitale: Orientiamo le Marche verso nuove competenze digitali” della Regione Marche. La Biblioteca comunale Mozzi Borgetti è sede di un punto di facilitazione digitale, è possibile ottenere assistenza personalizzata gratuita, in materia informatica, chiamando il tel. 0733/256360 e fissare un appuntamento con il facilitatore in sede, le informazioni relative alle attività di Bussola Digitale sono disponibili nel portale bussoladigitale.regione.marche.it.

Il progetto nasce con l’obiettivo di accompagnare i cittadini verso la trasformazione digitale e diffondere la cultura dell’innovazione mediante la formazione degli strumenti offerti dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e l’uso dei servizi digitali messi a disposizione dalla PA o altri soggetti.

