L’Università di Brescia inaugura l’Agrofood Research Hub

L’Università di Brescia ha lanciato una iniziativa nell’ambito dell’innovazione applicata all’agricoltura presentando il nuovo laboratorio Agrofood Research Hub situato presso il CSMT Innovative Contamination Hub dell’Ateneo.

Inaugurato il 21 giugno grazie agli investimenti di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, il laboratorio multi-piattaforma è dedicato all’innovazione sostenibile nel settore agricolo e alimentare, in cui potranno essere formati e lavorare gli studenti dei corsi universitari del Corso di Studi triennale in Sistemi Agricoli e Sostenibili e della magistrale Tecnologie per la Transizione Ecologica in Agricoltura con un focus sui sistemi agricoli e sostenibili nonché sulla transizione ecologica in agricoltura.

Agrofood Research Hub è un gruppo di ricerca multidisciplinare che lavora per promuovere la produzione sostenibile in agricoltura, la salute ambientale e la valorizzazione socio-economica del settore agroalimentare.

All’inaugurazione hanno presenziato il Rettore, Prof. Francesco Castelli, la Direttrice Generale, la Vicepresidente di Fondazione Cariplo, Prof.ssa Claudia Sorlini, la Dirigente di Regione Lombardia, Dott.ssa Elena Zini, maggiori dettagli sul sito dedicato al nuovo hub.

Fonte: Università di Brescia