L’Intelligenza artificiale mette piede nell’Università del Piemonte Orientale

Per il nuovo anno accademico l’Università del Piemonte Orientale ha introdotto un nuovo corso nella propria offerta formativa: un biennio di specializzazione dedicato all’intelligenza artificiale e all’innovazione digitale. Il corso magistrale di Intelligenza artificiale e innovazione digitale, incardinato nell’offerta formativa del Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica (DISIT), è caratterizzato da un approccio multidisciplinare focalizzato sulla formazione di professionisti in grado di affrontare le più recenti e adeguate metodologie d’intelligenza artificiale e relative applicazioni, soprattutto in ambito bio-medicale, economico-aziendale o socio-politico-giuridico. Proprio la multidisciplinarietà prevede il coinvolgimento anche dei Dipartimenti di Studi per l’economia e l’impresa (DISEI), di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali (DIGSPES) e di Scienze della salute (DISS): è prevista la maturazione di 120 crediti formativi in due anni per completare il corso magistrale dedicato all’intelligenza artificiale e all’innovazione digitale. Il settore dell’intelligenza artificiale è altamente strategico per la crescita delle aziende che hanno necessità di affidarsi a figure professionali capaci e pronte ad affrontare le sfide del mercato in ambito di machine learning, deep learning e decision support systems.

Fonte: Università del Piemonte Orientale