Università: linee generali di indirizzo relative all’offerta formativa a distanza

Pubblicato in Gazzetta il Decreto 6 dicembre 2024 del Ministero dell’Università e della Ricerca recante le “Linee generali di indirizzo relative all’offerta formativa a distanza“.

Con il decreto sono definite le linee guida per l’offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d’indirizzo per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonchè la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l’accreditamento.

Il decreto trova applicazione, a decorrere dalla definizione dell’offerta formativa dell’anno accademico 2025/2026, nei confronti delle Università statali e non statali legalmente riconosciute, e delle Università telematiche già accreditate alla data del presente decreto.

In allegato al provvedimento:

Requisiti tecnici corsi di studio prevalentemente e integralmente a distanza

“Numerosita’ di riferimento e massime di studenti e relativi raggruppamenti delle classi dei corsi di studio attivati secondo le modalita’ di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) e d).

Fonte: Gazzetta Ufficiale