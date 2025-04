Il Comune di Limbiate aderisce a SEND, l’innovativa infrastruttura digitale realizzata da PagoPA S.p.A. in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di notificare digitalmente gli atti amministrativi ai cittadini garantendo il valore legale della notifica. Una semplificazione che consente ai cittadini di ricevere istantaneamente le comunicazioni a valore legale da parte di un Ente e all’Ente di risparmiare i costi di notifica analogici.

SEND è una piattaforma digitale che centralizza le notifiche di atti da parte degli enti pubblici, quando il Comune dovrà notificare un documento lo renderà disponibile su SEND e il cittadino destinatario riceverà un avviso che lo informerà della presenza di una nuova comunicazione. La piattaforma affianca i canali di comunicazione già esistenti, con l’obiettivo di semplificare e rendere accessibile la ricezione di documenti importanti da parte dell’amministrazione comunale.

Per individuare il punto di ritiro più vicino, è possibile consultare la mappa interattiva sul sito www.notifichedigitali.pagopa.it/punti-di-ritiro, è attivo il numero di assistenza 06.9318.9500, per informazioni sul funzionamento della piattaforma, visitare il sito web ufficiale di SEND.

Fonte: comune di Limbiate