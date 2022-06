Le competenze digitali protagoniste del Premio nazionale per l’innovazione

Il premio dell’innovazione si rivolge a iniziative del pubblico, del privato e di singoli individui ed è coordinato dalla Fondazione Cotec. Viene assegnato annualmente a soggetti che operano nell’industria, nel design, nel terziario, nella PA e nelle Università, e che si sono contraddistinti per l’originalità delle innovazioni che hanno sviluppato relativamente a prodotti, processi, modelli di business.

I progetti che hanno ricevuto questo ulteriore riconoscimento sul fronte delle competenze digitali sono i quattro vincitori del Premio nazionale per le competenze digitali, assegnato il 28 aprile 2022, nell’ambito di Repubblica Digitale, l’iniziativa promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di accrescere le competenze digitali nel Paese. Sono stati 120 i progetti presentati da terzo settore, imprese e pubbliche amministrazioni. Tra questi una giuria di esperti, nominata dal Dipartimento per la trasformazione digitale, ha individuato i 22 finalisti che sono stati sottoposti alla votazione dei cittadini che, con oltre 13mila voti espressi sulla piattaforma ParteciPa, hanno contribuito a scegliere i progetti migliori nelle quattro categorie in concorso (Digitale per tutti; Digitale inclusivo; Digitale contro il divario di genere; Digitale per l’educazione nelle scuole) e hanno assegnato la menzione speciale del più votato online.

Il Premio nazionale per le competenze digitali nasce con l’obiettivo di individuare e dare visibilità ai migliori progetti per lo sviluppo delle competenze digitali in modo da poterli estendere in altri contesti e contribuire alla riduzione dell’analfabetismo digitale e l’ulteriore riconoscimento ricevuto oggi ne rafforza il valore.

I progetti vincitori sono:

· Girls Code It Better, di Officina Futuro, Fondazione Maw

· Connessi in buona compagnia, della Regione Toscana

· Innovation Lab e Palestre Digitali del Veneto, della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto

· Programma il Futuro, del Laboratorio Informatica & Scuola e il Consorzio Interuniversitario per l’Informatica

“Voglio ringraziare tutti i partecipanti a questo Premio perché oggi l’Italia ha bisogno di più innovazione per risolvere i problemi in maniera diversa e avere più coraggio di cambiare ad una maggiore velocità” – ha commentato il Ministro Colao – “Le innovazioni, a prescindere dal loro successo, sconvolgono le regole del gioco, portando ottimismo e fiducia sociale. Per questo è necessario incoraggiarle, perché permettono a tutti, che siano aziende o pubbliche amministrazioni, di reinventare e migliorare le cose.”

