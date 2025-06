Latina: online il portale del Servizio Tari per la presentazione delle istanze

Per presentare l’istanza il soggetto richiedente, o delegato del richiedente, potrà accedere a mezzo SPID oppure CIE e seguire le modalità descritte nelle varie fasi, allegando i documenti richiesti. Da oggi, Istanza di inizio, cessazione e variazione per utenza domestica e non domestica potranno essere presentate online al Servizio Tari del Comune di Latina.

Per informazioni su casi di esclusione e riduzione per utenze domestiche e non domestiche si ricorda di consultare il Regolamento Tari vigente. L’accesso al portale è possibile cliccando sul pulsante Accesso al Portale o tramite il link https://www.comune.latina.it/home/servizi.html?q=tari

Per avere assistenza durante la compilazione, ci si può rivolgere ai facilitatori presenti nelle sedi dei Punti Digitale Facile del Comune di Latina. Sedi e orari di apertura sono consultabili nel pulsante Punti digitale facile al link https://www.comune.latina.it/notizie/puntidigitale.html . Servizi:

Fonte: comune di Latina