L’ASI promuove il Portale digitale Distretto Virtuale

L’ ASI, l’Agenzia Spaziale Italiana, ha iniziato un percorso di promozione e avvicinamento degli utenti del proprio portale digitale Distretto Virtuale tramite incontri da remoto e tappe fisiche nelle città Italiane. Il portale è risorsa informativa innovativa che offre a tutti gli attori del settore fra cui imprese, associazioni imprenditoriali, Regioni, Università e altri Enti per interagire con propri contenuti.

La piattaforma digitale si suddivide in 3 strumenti: il primo è rappresentato dal database delle imprese e della comunità scientifica a cui si collegano una piattaforma di workflow documentale e il comunicatore email tematico utilizzabile per interagire con la comunità. I contenuti pubblicati nel portale sono supervisionati da ASI ma l’Agenzia non ne ha responsabilità che rimane in capo agli utenti che li hanno generati.

Gli incontri sono organizzati nei vari quadranti geografici nazionali (Sud e Isole, Centro, Nord Ovest e Nord Est) finalizzati a descrivere i vari miglioramenti in corso sulla piattaforma digitale in termini di semplificazione e di miglioramento di efficacia dei vari tool integrati.

In chiave di “transizione digitale”, è iniziato a Cagliari il 9 settembre 2022, presso l’Osservatorio Astronomico INAF di Selargius (Auditorium) il primo di 4 incontri programmati entro la fine dell’anno, in presenza e da remoto, uno per ciascun “quadrante geografico” nazionale (Sud e Isole, Centro, Nord Ovest e Nord Est).

Gli incontri sono finalizzati a descrivere i vari miglioramenti in corso sul nostro portale web di interazione informativa user generated con la Community spazio italiana, nel senso della semplificazione e del miglioramento di efficacia dei vari tools di mappatura promozionale e socio-economica nonché di mappatura tecnologica e saranno l’occasione per incontri one to one con nuove aziende dei territori che vorranno aderire alla piattaforma.

L’incontro verrà aperto dai saluti del Direttore Generale ASI Fabrizio Tosone e dai Rappresentanti degli ospitanti: il Presidente del DASS Sardegna (e Amministratore CRS4) Giacomo Cao e il Direttore dell’Osservatorio INAF di Cagliari Selargius Emilio Molinari. Il Manager ASI del DV, Giacomo P. Sciortino, introdurrà il workshop con la descrizione dei miglioramenti in corso sulla piattaforma sia per gli aspetti della recensione promozionale e socio-economica delle aziende e degli enti di ricerca, che si avvarrà di un sistema di recall per facilitare la raccolta di info di dettaglio, sia per quanto riguarda la mappatura tecnologica, che verrà ridotta a dati essenziali, a meno di approfondimenti ad hoc necessari ai soggetti registrati, e ricondotta alla unica nomenclatura del “Technology Tree” ESA.

Migliori sinergie verranno inoltre create sulle aree concomitanti con altri sistemi di mappatura virtuale utilizzati da ASI a partire dal Catalogo Space Industry ICE ASI, per comprendere l’applicazione Archimede per la gestione contrattuale, e altre applicazioni. Si darà ampio spazio al Q&A con i partecipanti anche per raccogliere suggerimenti nella fase implementativa delle modifiche, vi sarà infine una discussione, partendo dagli ultimi aggiornamenti disponibili su web, dei principali output del Distretto Virtuale: l’aggiornamento “Territorio Regioni e Spazio” (interverranno i rappresentanti dei distretti di Sardegna, Campania, Puglia e Sicilia); l’aggiornamento “Fonti” finanziarie integrative (verranno discusse le ultime opportunità che emergono dal PNRR – Reti Partenariali, dall’ESA e da gruppi di utenti – vedi qui il programma SHST); verranno descritte le logiche di rilevazione annuale dei trends settoriali in corso, in collaborazione con Bankitalia ISTAT ed ESA.