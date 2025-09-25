La Sardegna stanzia 10 milioni per la digitalizzazione degli archivi comunali

Un investimento da 10 milioni di euro per dire addio alla carta e rendere digitali gli archivi dei Comuni sardi. La Giunta regionale ha approvato una delibera che destina queste risorse per supportare soprattutto i Comuni più piccoli nel processo di informatizzazione.

L’obiettivo, come spiegato dall’assessora agli Affari generali Mariaelena Motzo, è duplice: semplificare la burocrazia e rendere più facile per cittadini e professionisti accedere a documenti come pratiche edilizie, urbanistiche e atti amministrativi. Questa misura fa parte di un piano più ampio della Regione per una pubblica amministrazione più moderna, efficiente e vicina alle persone.

Le risorse, previste dalla Legge di assestamento approvata l’11 settembre 2025, verranno distribuite ai Comuni con criteri specifici. Ogni ente riceverà una quota fissa di 15.000 euro, a cui si aggiungerà una parte variabile calcolata in base alla popolazione e al numero di pratiche edilizie presentate tramite il portale SUAPE.

La gestione e il monitoraggio dei progetti saranno affidati alla Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT, che pubblicherà un avviso pubblico sul portale SUS della Regione per accompagnare i Comuni nell’attuazione degli interventi.