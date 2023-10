La normativa sull’Intelligenza Artificiale nella PA: il 18 ottobre il webinar AGID

L’Agenzia per l’Italia Digitale organizza, in collaborazione con UNI, UNINFO, ANCI e la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, un webinar dedicato all’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione.

Il webinar, dal titolo “Regolamento UE – AI Act e normativa tecnica sull’intelligenza artificiale” si svolgerà il 18 ottobre, dalle 11 alle 13, ed è rivolto ai Responsabili della Transizione Digitale, ai Responsabili degli acquisti IT e al personale della PA interessato ad approfondire le implicazioni delle normative tecniche sull’IA.

Il Parlamento Europeo ha preso atto della crescente diffusione delle tecnologie basate sull’AI e il 14 giugno ha dato il via libera all’AI Act, con lo scopo di introdurre una regolamentazione per garantire che lo sviluppo e l’utilizzo dell’IA in Europa siano conformi ai principi e ai valori dell’Unione Europea; questi principi includono il controllo umano, la sicurezza, la privacy, la trasparenza, la non discriminazione e il benessere sociale e ambientale.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione contribuirà a migliorare l’efficienza, l’accessibilità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. Tuttavia, l’implementazione e l’acquisizione di soluzioni basate sull’AI da parte della PA presenta, in questa prima fase di adozione, importanti sfide in termini dei requisiti tecnologici, etici e di sicurezza.

In questo contesto, diventa fondamentale comprendere l’impatto degli standard tecnici che vengono stabiliti a livello europeo e globale per regolamentare questa tecnologia in continua evoluzione.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione, Alessio Butti, del Direttore Generale di AgID, Mario Nobile, del Coordinatore Tecnico Vicario della Commissione Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Dimitri Tartari, della vicesegretaria ANCI, Antonella Galdi, e del presidente UNI, Giuseppe Rossi.

Si entrerà nel vivo del webinar con una relazione tecnica a cura del presidente di Uninfo, Domenico Squillace, e una presentazione sullo stato di avanzamento del regolamento UE e sulle strategie nazionali condivise da Marco Ambrosini, Donato Limone ed Enzo Morelli, Consiglieri del Sottosegretario con delega all’innovazione.

Infine, ci sarà uno spazio per le domande e spunti di riflessione che i partecipanti al webinar potranno sottoporre agli esperti, per seguire il webinar è necessario iscriversi attraverso la pagina dedicata.

Fonte: AGID