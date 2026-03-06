La Carta del docente 2025/2026 parte il 9 marzo con novità per tutti gli insegnanti

Dal 9 marzo sarà attiva la Carta del docente per l’anno scolastico 2025/2026, con importanti novità. La misura, destinata a oltre un milione di insegnanti, include ora anche i docenti con supplenze annuali su posto vacante, quelli con incarichi temporanei fino al termine delle attività didattiche e il personale educativo di convitti ed educandati.

Rispetto allo scorso anno, la platea dei beneficiari cresce di oltre 200.000 unità, in risposta a sentenze che dal 2021 ne avevano suggerito l’ampliamento. Oltre all’acquisto di libri, riviste, strumenti di formazione e visite a musei, teatri e mostre, per la prima volta la Carta copre anche servizi di trasporto e strumenti musicali.

Il nuovo importo è di 383 euro. A queste risorse si aggiungono ulteriori 281 milioni di euro, stanziati dal Ministro Giuseppe Valditara, destinati alla formazione, all’aggiornamento dei docenti e all’acquisto di strumenti digitali e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso.

Fonte: MIM