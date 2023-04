Job Day Sardegna, l’evento dedicato alla formazione e all’orientamento

Il 30 e 31 marzo si svolgerà presso la Fiera campionaria di Cagliari “Job Day Sardegna”, l’evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, alla formazione professionale e all’orientamento, rivolto a giovani, studenti e imprese, ma anche a quanti sono alla ricerca di un’occupazione che potranno incontrare istituzioni, aziende, agenzie per il lavoro, personale dei Centri per l’Impiego.

“Se non trovi lavoro, è il lavoro che trova te” è il titolo dell’iniziativa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presenterà in uno stand condiviso con Anpal, Inail, Inapp, INL e Inps.

All’interno di questo spazio i visitatori potranno ricevere informazioni sui progetti in corso, sulla formazione e l’orientamento professionale, ma anche sull’utilizzo delle diverse tipologie contrattuali, come tirocini e apprendistato, con particolare attenzione alle relative tutele. Nel corso dei 2 giorni, inoltre, sono previsti dei workshop rivolti agli studenti delle scuole superiori, in cui saranno approfonditi i temi della previdenza e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per maggiori informazioni, si può consultare il sito della manifestazione; Clicca qui per visualizzare il programma.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali