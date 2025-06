Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 133 dell’11 giugno 2025 il Ministero dell’Università e della Ricerca informa che è stato emanato il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 396 del 13 maggio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 29 maggio 2025 al n. 1224, avente ad oggetto il decreto previsto dall’art. 4, comma 3 della legge 28 ottobre 2024, n. 162, concernente l’istituzione, nell’Anagrafe nazionale delle ricerche, di una sezione denominata «Laboratori di ricerca pubblici e privati».



Il medesimo decreto è stato pubblicato il 30 maggio 2025 sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca: https://www.mur.gov.it/it



Per la consultazione integrale del decreto ministeriale n. 396 del 13 maggio 2025 e’ possibile visionare i seguenti link:

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto- ministeriale-n-396-del-13-5-2025 https://www.anagrafenazionalericerche.mur.gov.it/Normativa

Fonte: Gazzetta Ufficiale