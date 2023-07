ISTAT: nel post pandemia dalle città ancora deboli segnali di transizione ecologica

Dal report Istat, pubblicato negli ultimi giorni ,risulta che nel 2021 l’offerta di Trasporto pubblico locale (Tpl) torna ai livelli pre-pandemici, la domanda non recupera, ampio il divario Nord-Sud nei servizi di Tpl dove rallenta lo sviluppo delle infrastrutture fisse, ma prosegue il rinnovamento del parco circolante e si rafforza l’offerta dei servizi di mobilità condivisa: +2,6% l’ incremento dell’offerta complessiva nei comuni capoluogo (posti-km per abitante) rispetto al 2019.

Le aree di forestazione urbana, utili alla mitigazione dei cambiamenti climatici, sono presenti solo in 55 capoluoghi su 109 (+22% di superficie rispetto al 2011) e solo 58 i comuni capoluogo che hanno adottato o approvato un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, registrando un +19% rispetto al 2019; mentre prosegue la transizione digitale: il 34% dei servizi online offerti dalle Amministrazioni dei capoluoghi è di livello elevato, in crescita del 7,9%; aumentano i consumi finali di energia (+6,4%) e migliora l’efficienza energetica dell’illuminazione stradale (+10,7% di punti luce a Led). Il 29% della popolazione residente nei capoluoghi ha il 65% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, il 5% in più rispetto al 2019

Decisamente più fruibili i servizi digitali per cittadini e imprese, il PNRR prevede un intervento organico per migliorare funzionalità e accessibilità dei servizi digitali di tutte le PA e per quanto riguarda i capoluoghi, nel 2021 aumenta la diffusione dei servizi online che consentono ai cittadini di concludere l’iter di alcune pratiche amministrative per via telematica, si passa dal 26,5% al 34,5% dei servizi offerti dal comune. Variano di poco, invece, le quote dei servizi online di livello intermedio (scarico e inoltro della modulistica) diminuisce la quota dei servizi non accessibili online o che consentono la visualizzazione delle informazioni necessarie (dal 31% al 24%).

A livello territoriale i progressi più rilevanti si osservano nei capoluoghi del Nord-est (dal 38% al 51,7%), del Nord-ovest (dal 34% al 40,7%) e del Centro (dal 25% al 37%). Nel Mezzogiorno, i valori restano al di sotto della media, e il progresso dei servizi di livello elevato è contenuto (dal 16,7% al 24% nel Sud e dal 9% al 14,8% nelle Isole); tra i capoluoghi metropolitani, Torino, Venezia, Genova, Bari e Roma offrono più del 60% dei servizi online con livello elevato di digitalizzazione mentre Firenze e Cagliari dispongono di servizi di livello intermedio.

Esaminando i servizi di livello elevato più diffusi e utilizzati, si osserva che, tra i servizi rivolti ai cittadini, il 61,5% dei comuni offre il rilascio di Certificati anagrafici e il 57,8% servizi di supporto alle mense scolastiche, mentre tra i servizi rivolti alle imprese, il 61,5% dei comuni offre lo Sportello unico per le attività produttive (Suap), il 56% i Permessi di costruire e il 55% la Dichiarazione di inizio attività produttiva (Diap) e lo Sportello unico per l’edilizia (Sue).

Tornano decisamente a crescere gli acquisti con applicazione di Criteri Ambientali Minimi, nel 2021, su 102 comuni capoluogo che hanno effettuato almeno 1 acquisto per le 18 categorie di beni e servizi regolamentate dai Criteri Ambientali Minimi (Cam), 89 hanno applicato i corrispondenti Decreti attuativi; in crescita, rispetto al 2020, quando si era osservata una diminuzione dei comuni con applicazione di Cam (82). L’applicazione dei Cam è più diffusa nelle città del Nord e del Centro, infatti ha riguardato, in media, 7,5 categorie di beni e servizi acquistati nel Nord (76,5% delle categorie acquistate contro 71,9% del 2020) e 7,3 categorie nel Centro (77,7% contro 74,2% del 2020), stabile il dato dei capoluoghi del Mezzogiorno (3,7 categorie, pari al 35,9%).

Nel 2021, tutte le 14 Amministrazioni dei capoluoghi metropolitani hanno applicato i Cam in media per 5,2 categorie di beni e servizi acquistati (73%), ma i Cam sono applicati estesamente a Genova (9 categorie, nel 75% dei casi), Torino (8 categorie, 100% dei casi), Venezia (7 categorie, 87% dei casi), Reggio di Calabria (7 categorie, 100% dei casi) e Roma (6 categorie, 100% dei casi); indietro Messina (3 categorie, 100% dei casi), Napoli (2 categorie, 100% dei casi) e Catania (1 categoria, 13% dei casi).

Maggiori difficoltà nell’applicazione dei Cam nelle città medie e piccole, dei 102 comuni capoluogo che hanno effettuato acquisti per almeno una categoria di beni e servizi regolamentata dai Cam, 49 hanno lamentato difficoltà nell’applicazione e 6 di questi hanno effettuato gli acquisti senza applicarli.

Le principali difficoltà riscontrate dalle Amministrazioni comunali sono riferite a problemi per le verifiche di conformità alle specifiche tecniche dei Cam (31,4% dei comuni che hanno effettuato acquisti), la mancanza di conoscenza e formazione di tecnici e funzionari comunali (30%), l’interpretazione delle norme e la stesura dei capitolati di gara (27,5%) e la difficoltà, infine, di reperire fornitori idonei nelle piattaforme della PA e nel libero mercato (20,6%). I capoluoghi di provincia (non metropolitani) riferiscono maggiori difficoltà nell’applicazione dei Cam: il 33% ha problemi per le verifiche di conformità, il 34% per mancanza di formazione, il 29,5% per la normativa complessa e il 21,6% per la mancanza di fornitori, senza differenze rilevanti tra le ripartizioni territoriali; tra le Amministrazioni dei capoluoghi metropolitani, difficoltà sono riportate solo da Venezia, Bologna e Bari.

Fonte: ISTAT