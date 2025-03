Introduzione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Pubblicata in Gazzetta la Legge n. 21 del 17 febbraio 2025 avente ad oggetto la “Modifica all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica“.

La legge persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore.

Per i suddetti fini la legge introduce le conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.

Fonte: Gazzetta Ufficiale