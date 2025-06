Intelligenza artificiale, blockchain e internet of things. Modifiche al decreto 24 giugno 2022

Il Ministero del Made in Italy con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 128 del 24 giugno 2025 informa che con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 maggio 2025 sono state apportate modifiche al decreto direttoriale 24 giugno 2022, comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 luglio 2022, n. 163, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, previste dal decreto interministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2022, in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione funzionali allo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, anche mediante il paradigma del metaverso.



Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato dalla data del 22 maggio 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale