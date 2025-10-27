L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha organizzato il webinar “L’IA nella Pubblica amministrazione: regole, competenze e prospettive” per avviare un percorso di riflessione e formazione sul ruolo dell’intelligenza artificiale (IA) nel settore pubblico.

Intelligenza artificiale: AgID organizza un webinar per la pubblica amministrazione

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha organizzato un webinar cruciale per la Pubblica Amministrazione (PA) sul tema dell’intelligenza artificiale (IA), un ambito che sta profondamente trasformando il settore.

Il webinar, intitolato “L’IA nella Pubblica amministrazione: regole, competenze e prospettive”, è fissato per martedì 4 novembre, dalle 11:00 alle 12:30. L’evento è specificamente indirizzato ai Responsabili per la Transizione al Digitale (RTD) e al personale degli Uffici Transizione al Digitale.

Il ruolo di AgID come autorità per l’IA

L’IA richiede che la PA adotti nuove competenze, linee guida flessibili, standard condivisi e un approccio etico e cooperativo. AgID si propone come regia e guida di questo ecosistema, accompagnando enti e operatori verso un’innovazione sostenibile e incentrata sul valore pubblico.

L’incontro approfondirà in particolare:

il ruolo di AgID come coordinatore delle iniziative digitali e Autorità per l’IA ;

; gli strumenti e i percorsi per supportare gli RTD nella gestione del cambiamento tecnologico;

per supportare gli RTD nella gestione del cambiamento tecnologico; le principali sfide e opportunità per la PA, allo scopo di stimolare una riflessione in vista di un percorso partecipativo di formazione e approfondimento.

Per partecipare al webinar è necessario iscriversi compilando l’apposito form di registrazione.

Fonte: Agid