INPS, al via la sperimentazione della delega digitale

In attuazione del PNRR, proseguendo un percorso di innovazione inclusivo per tutti i cittadini, l’Istituto, attento alle esigenze degli utenti più fragili o con minori competenze digitali, ha introdotto la possibilità di delegare a una persona di fiducia l’accesso ai servizi on line dell’INPS.

Con la circolare n. 127/2021 e con i successivi messaggi n. 3305/2021 e n. 171/2022 sono state previste due diverse modalità di richiesta della registrazione di una delega di identità digitale: attraverso l’accesso in presenza presso una Struttura territoriale INPS ovvero, se già in possesso di un sistema di identità digitale, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata “MyINPS” del sito www.inps.it, nella sezione “Deleghe identità digitali”.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che, per consentire la delega anche da parte di chi non può recarsi fisicamente presso una Struttura territoriale INPS e non possiede un’identità digitale, è stata avviata, in maniera sperimentale, una nuova modalità a distanza tramite web meeting, come di seguito illustrato.

La delega mediante web meeting, pertanto, si aggiunge alle modalità di erogazione del servizio di delega dell’identità digitale già previste, proseguendo un percorso di semplificazione e di innovazione che mira alla massima inclusione delle diverse tipologie di utenza.

2. Richiesta del servizio

Per richiedere il servizio è necessario effettuare una prenotazione attraverso uno dei seguenti canali: l’Area personale “MyINPS”, funzione “Prenota”, accessibile dal portale web istituzionale; l’app INPS Mobile; il servizio di Prima accoglienza presso le Filiali metropolitane, le Direzioni provinciali, le Filiali provinciali e le Agenzie complesse; gli operatori del servizio di Contact Center Multicanale, a eccezione del servizio automatico di prenotazione sportelli che non prevede la possibilità di effettuare prenotazioni in modalità web meeting.

All’interno dei sopra citati canali, se digitali, il delegato candidato, accedendo con la propria identità digitale, selezionando lo sportello dedicato “Deleghe dell’Identità Digitale in Web Meeting” selezionerà una data e un’ora tra quelle proposte indicando gli estremi identificativi del delegante.

Lo sportello sarà operativo nelle giornate di martedì e giovedì all’interno della fascia oraria che va dalle 9,00 alle 12,00.

3. Modalità di erogazione

L’erogazione del servizio richiede la necessaria copresenza del delegato e del delegante e la capacità di quest’ultimo di interagire ed esprimere, in piena consapevolezza, la sua volontà di delega.

Il giorno dell’appuntamento, il delegato candidato accederà all’area riservata “MyINPS” e attenderà l’apertura della sessione di web meeting da parte dell’operatore INPS.

Per accedere al servizio telematico è necessario essere in possesso di un dispositivo con connessione Internet, munito di videocamera, microfono ed eventuali cuffie/altoparlanti, indispensabili per la modalità in videochiamata che sarà oggetto di registrazione. In mancanza di tali supporti o qualora, in fase di accesso al servizio in video, il delegante e il delegato non diano il consenso alla registrazione, il servizio non potrà essere erogato nella modalità richiesta.

Inoltre, durante la sessione, sarà necessario disporre e trasmette copia digitale della modulistica prevista e comprensiva dei documenti di identità che dovranno essere esibiti anche in originale a video.

Al completamento della sessione di web meeting la delega dell’identità digitale sarà subito operativa.

Fonte: INPS