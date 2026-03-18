IMU, la Cassazione chiarisce: l’elenco ISTAT sui Comuni montani ha valore di legge

AGEL 18 Marzo 2026, di Redazione

Con l’ordinanza n. 18855/2025, i giudici stabiliscono che non serve produrre l’elenco in giudizio: spetta al giudice conoscerlo e applicarlo

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18855 del 10 luglio 2025, interviene sul tema dell’esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali, precisando un punto chiave relativo ai Comuni montani e parzialmente montani.

Secondo i giudici, la norma contenuta nell’articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 limita l’esenzione ai soli immobili situati nei Comuni classificati come montani o parzialmente montani. Tale classificazione deve avvenire sulla base dell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT.

La particolarità evidenziata dalla Corte riguarda proprio il valore attribuito a questo elenco: esso assume, in via eccezionale, rango primario nella gerarchia delle fonti. In altre parole, l’elenco ISTAT non è un semplice atto amministrativo, ma diventa parte integrante della norma stessa.

Da ciò deriva una conseguenza rilevante sul piano processuale. In virtù del principio “iura novit curia”, non è necessario che la parte che invoca l’esenzione produca in giudizio l’elenco dei Comuni: spetta direttamente al giudice conoscerlo e applicarlo.

La decisione comporta quindi un alleggerimento degli oneri probatori per i contribuenti e chiarisce definitivamente il ruolo centrale dell’elenco ISTAT nella disciplina delle esenzioni IMU.

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