Impianti di carburante come immobili ai fini fiscali: confermata l’equiparazione

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con ordinanza n. 29332 del 5 novembre 2025, ha confermato l’orientamento secondo cui gli impianti di distribuzione di carburante e le relative dotazioni devono essere considerati, a fini fiscali, beni immobili ai sensi dell’articolo 812, primo comma, del codice civile.

La decisione riguarda il caso tra Miccinesi Marco e l’Avvocatura Generale dello Stato, e conferma la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di Firenze del 2018, che aveva già rigettato le doglianze del contribuente.

Secondo la Corte, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, rientrano nella categoria degli immobili non solo i serbatoi interrati e gli erogatori, ma anche tutte le strutture accessorie dell’impianto — come pensiline, tettoie, lavaggi, piazzole attrezzate, locali tecnici e impianti di servizio — quando risultino stabilmente e funzionalmente collegate al complesso.

Elemento decisivo, sottolineano i giudici, non è la singola amovibilità dei beni, ma la loro integrazione strutturale e la funzione unitaria all’interno dell’attività produttiva, tale da rendere l’impianto nel suo complesso un bene unitario assimilabile a un immobile.

La Corte ha quindi confermato la linea interpretativa già espressa in precedenti arresti, ribadendo che la qualificazione catastale e fiscale deve tener conto della destinazione economica e dell’organicità dell’impianto.