In caso di vendita di bene immobile non conforme a norme urbanistiche, il successivo rilascio

del certificato di agibilità non esclude la garanzia di cui all’art.1489 c.c., atteso che tale certificato

non produce alcun effetto sanante e non preclude all’amministrazione comunale di esercitare il

potere sanzionatorio di reprimere gli abusi edilizi eventualmente commessi nella realizzazione

del fabbricato dichiarato abitabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE

COST.



Fonte: Corte di Cassazione