Il Ministro per le disabilità incontra le Pa titolari di progetti e riforme in materia

L’attenzione per le persone con disabilità caratterizza tutto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza coinvolgendo più Amministrazioni e interessando trasversalmente differenti misure volte a promuovere, proteggere ed assicurare alle persone con disabilità il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali. In data 29 marzo 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 74) la Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità del Ministro per la disabilità (Decreto 9 febbraio 2022), già trasmessa a codeste Amministrazioni in data 18 marzo u.s. Come è noto, al fine di assicurare che la realizzazione del PNRR avvenga nel pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di cui alla legge n. 18 del 2009, la Direttiva ha individuato alcuni principi chiave a cui le Amministrazioni titolari delle riforme contenute nel Piano sono invitate ad attenersi, tanto nella fase di progettazione, quanto in quella di attuazione delle stesse. In particolare, la predetta Direttiva fornisce:

-il quadro delle disposizioni rilevanti di cui tener conto nella progettazione e nella realizzazione degli interventi e delle misure del Piano;

-i principi-guida da assumere a base delle decisioni operative e di cui verificare il rispetto nel corso dell’esecuzione di progetti, riforme e misure;

-l’indicazione delle procedure di cui tenere conto per l’assessment del grado di inclusività che progetti e misure contribuiranno a incrementare.

Giova ribadire che, al fine di verificare lo stato di avanzamento degli interventi e delle misure del PNRR, il Governo ha attributo all’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo di organo di monitoraggio e verifica del grado di inclusività sociale delle riforme e degli investimenti. Lo strumento previsto dalla citata Direttiva per consentire la predetta funzione di monitoraggio è la redazione da parte delle Amministrazioni interessate di report previsionali e conclusivi per ciascun intervento. Pertanto, anche al fine di supportare le medesime Amministrazioni nell’elaborazione delle relazioni, è stato previsto un incontro informativo presso l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Nell’ultima parte dell’incontro le singole Amministrazioni saranno invitate a segnalare i progetti di interesse, anche al fine di calendarizzare i successivi incontri bilaterali con i relativi referenti.

Fonte: Ministro per le disabilità