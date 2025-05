Il Garr lancia eduVPN, la rete dedicata alla comunità dell’istruzione e della cultura

Si chiama eduVPN la nuova rete dedicata alla comunità italiana dell’istruzione e della cultura lanciata dal Garr per garantire connessioni sicure e dati protetti per studenti, docenti e ricercatori.

L’iniziativa consente di poter fruire di una rete privata virtuale senza confini geografici che consente agli utilizzatori di navigare in modo protetto ovunque si trovino, adatta per chi studia, insegna o lavora in ambito accademico o della ricerca, eduVpn crea un tunnel crittografato tra il dispositivo dell’utente e un server remoto impedendo che i dati trasmessi siano intercettati da terzi.

Un servizio che consente a studenti, docenti e ricercatori di connettersi facilmente e in modo sicuro ad Internet e utilizzare le reti della ricerca anche quando si trovano in luoghi pubblici o al di fuori della propria istituzione. eduVPN configura una rete privata virtuale (VPN) che permette di creare una connessione criptata per l’accesso diretto alla rete, in questo modo ci si potrà connettere in modo sicuro e veloce senza timore che il traffico possa essere intercettato. Infine con eduVPN puoi accedere alla rete GARR anche al di fuori dell’Italia, o scegliere di connetterti ad un’altra rete della ricerca estera che aderisce al servizio.

Fonte: GARR