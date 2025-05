Il comune di Barumini sensibilizza i cittadini sul rapporto con la tecnologia

Con 3 appuntamenti formativi gratuiti il Comune di Barumini punta a rafforzare il dialogo tra adulti e adolescenti in relazione all’uso della tecnologia: il progetto Benessere digitale, realizzato dalla sinergia attivata dall’Ente con il progetto TeenHubs, la Cooperativa Passaparola e il PLUS di Sanluri, si concentra su come affrontare il rapporto tra digitali e figli e come proteggere il tempo offline rafforzando il legame familiare.

Il ciclo di incontri è pensato per genitori, educatori e adulti che accompagnano la crescita di adolescenti e preadolescenti: la partecipazione agli incontri è gratuita.

A partire dal 16 maggio, sono previsti un ciclo di seminari gratuiti avente ad oggetto: “Benessere digitale. Strumenti e strategie per le famiglie consapevoli”.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella locandina allegata Benessere Digitale Barumini_v2 (5.32 MB)

Fonte: Comune di Barumini