IFEL lancia una call per soluzioni di intelligenza artificiale applicate alla PA comunale

Un nuovo avviso di manifestazione di interesse IFEL per lanciare una call pubblica con l’intenzione di raccogliere proposte di soluzioni applicative sperimentali di IA utili ad innovare i processi amministrativi nei Comuni. Con questa iniziativa IFEL intende avviare una fase di sperimentazione condivisa che metta alla prova applicazioni di IA in grado di migliorare l’efficienza, la trasparenza e la gestione delle attività amministrative locali.

L’avviso esplorativo di manifestazione di interesse

L’avviso in oggetto non è una gara, né prevede contributi economici: si tratta di una manifestazione di interesse non vincolante, volta a individuare partner disponibili a collaborare con IFEL su base volontaria. I soggetti selezionati firmeranno una Convenzione di collaborazione e parteciperanno alla sperimentazione, i cui risultati potranno essere messi a disposizione dell’intero sistema dei Comuni per eventuali repliche o adattamenti.

Chi può partecipare

L’iniziativa è aperta a soggetti pubblici e privati attivi nel campo dell’intelligenza artificiale che abbiano progetti sperimentali da sottoporre, su una o più delle seguenti aree tematiche:

fiscale e tributaria;

contabile e bilancio;

urbanistica e gestione del territorio;

servizi sociali e welfare locale.

I progetti dovranno dimostrare:

quali vantaggi può offrire l’implementazione del sistema di IA proposto (in termini di efficienza, trasparenza, riduzione dei tempi, supporto decisionale, miglioramento dei servizi ai cittadini);

quali condizioni tecniche, organizzative e operative sono necessarie per una sperimentazione efficace;

in che modo il progetto stesso può essere successivamente scalato o replicato in altre amministrazioni.

Modalità di partecipazione

Le proposte potranno essere inviate fino al 31 gennaio 2026. A partire da settembre 2025, le candidature saranno valutate periodicamente, entro il giorno 30 di ogni mese.Tutte le informazioni sull’avviso sulle condizioni di ammissibilità e modalità operative per l’invio delle candidature sono disponibili sul sito Trasparenza di IFEL.

Si amplia e si rafforza, così, l’impegno della Fondazione sul tema dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale. Già da tempo IFEL promuove percorsi di formazione dedicati ai Comuni, per diffondere conoscenze e competenze pratiche sull’uso dell’IA nella gestione amministrativa. Inoltre, ha recentemente siglato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Giustizia Amministrativa, Itaca e Invitalia un Protocollo d’intesa per favorire l’utilizzo dell’intelligenza artificiale negli appalti pubblici e nei processi della Pubblica Amministrazione. In parallelo, IFEL partecipa a progettualità innovative di respiro europeo come AIPACT, iniziativa orientata a sperimentare soluzioni avanzate a supporto dell’azione amministrativa locale. Infine, sta per partire l’invito ai Comuni che vorranno, a sperimentare l’IA nelle procedure che riguardano l’edilizia.

“IFEL supporta le sperimentazioni precompetitive che possono più rapidamente favorire la semplificazione delle procedure ed innovare i processi di produzione e controllo dell’attività amministrativa, al fine di renderla più efficiente e maggiormente efficace” – ha sottolineato il Direttore Pierciro Galeone, evidenziando la volontà della Fondazione di accompagnare i Comuni in un percorso di innovazione concreta e sostenibile.

Fonte: IFEL